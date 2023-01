Das DRK in Tangerhütte sieht steigenden Bedarf bei gebrauchten Kleidern und Möbeln und doch musste im Vorjahr das Möbellager schließen. Werden die Menschen immer ärmer?

Sigrid Skopp ist eine der Betreuerinnen der DRK-Kleiderkammer in Tangerhütte. Die Nachfrage nach gebrauchter Kleidung für Groß und Klein steigt.

Tangerhütte - Im DRK-Kleiderlager in der Rudi-Arndt-Straße sind im zurückliegenden Jahr doppelt so viele Kleidungsstücke über den Tisch gegangen wie im Jahr zuvor. Ähnlich hätte es im Möbellager aussehen können – wenn es das noch gäbe. DRK-Ortsverbandsvorsitzender Helmut Lindner sieht einen weiter wachsenden Bedarf durch Menschen mit wenig Geld in der Region.