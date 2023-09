Tangerhütte - Das Thema Tierheim haben der Hauptausschuss am 4. Oktober und der Stadtrat in Tangerhütte am 10. Oktober auf dem Tisch. Es geht um eine Erhöhung der Betreuungskosten von mehr als 11 000 Euro. Der bisherige Vertrag sah eine Pro-Kopf-Umlage von 2,34 Euro pro Einwohner an das Tierheim vor.

Diese soll nun auf 3,38 Euro pro Kopf erhöht werden, eine entsprechende Anpassung des bestehenden Vertrags hat der Verein der Einheitsgemeinde vorgelegt. Die Kosten für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte würden sich anhand der Einwohnerzahl von 10.599 deutlich erhöhen. Von zuvor 24.802 Euro würde die Jahreszahlung auf 35.824 Euro steigen. Das letzte Mal war 2019 um 40 Cent pro Einwohner erhöht worden.

Vor zwölf Jahren war auf die Einwohnerpauschale umgestellt worden, damals mit einem Satz von 1,41 Euro pro Kopf. Der neue Satz würde also fast zweieinhalbmal so viel ausmachen wie 2011.

Die Verwaltung in Tangerhütte hat nach eigenen Angaben verschiedene Alternativen geprüft, darunter die Unterbringung im Wildpark in Weißewarte. Doch die komme wegen der umfangreichen Anforderungen und des finanziellen Aufwands nicht infrage.

Die Verwaltung rät dazu, der Erhöhung zunächst nicht zuzustimmen, befürchtet aber auch eine Kündigung des bestehenden Vertrags durch den Tierheim-Verein.

Gesetzlich ist die Kommune verpflichtet, für die ordnungsgemäße Unterbringung zu sorgen – im Fall von Fundtieren, herrenlosen Tieren und Tieren, die im Rahmen der Gefahrenabwehr in Besitz genommen werden müssen.

Der Hauptausschuss tagt am 4. Oktober ab 19 Uhr im Kulturhaus in Tangerhütte. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Tierheimvertrag auch eine neue Baumschutzsatzung, die Umstrukturierung der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Einheitsgemeinde auf LED.