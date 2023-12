Im neuen Jahr gibt es bei der Kreisvolkshochschule in Tangerhütte einige neue Kurse, die die Gesundheit fördern sollen. Gute Vorsätze können also gleich umgesetzt werden.

Tangerhütte. - Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit der guten Vorsätze und zum neuen Jahr starten bei der Kreisvolkshochschule in Tangerhütte auch wieder verschiedene, gesundheitsfördernde Kurse.

Los geht es am Dienstag, 9. Januar, mit dem Kurs „Fit für den Alltag – Ganzkörperkräftigung“. Der Kurs läuft immer dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr an der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte, mitzubringen sind unter andrem bequeme Kleidung, eine Gymnastikmatte und Turnschuhe.

Weitere Kurse unter dem Titel „Fit für den Alltag“ starten außerdem in Lüderitz am 11. Januar (19.30 bis 20.15 Uhr), in Burgstall am Montag, 15. Januar (19 bis 20 Uhr) sowie in Tangerhütte am 15. Januar (14.30 bis 15.30 Uhr). Am 11. Januar beginnt der Kurs „Yoga am Nachmittag“ in den Räumen der Kreisvolkshochschule, Stendaler Straße 2.

Dieser Kurs richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Dynamische Bewegungsabläufe, bewusste Atemführung, Körperhaltungen sowie Meditation dienen dem Wohlbefinden und fördern die körperliche, geistige und seelische Vitalität. Der Kurs findet immer freitags von 12.30 bis 13.30 Uhr sowie als zweiter Durchgang von 13.45 bis 14.45 Uhr in den Räumen in der Stendaler Straße 2 statt.

Hatha-Yoga startet im Januar ebenfalls neu: Am 10. Januar startet um 17.45 Uhr und um 19.30 Uhr (Jeweils 1,5 Stunden) ein Hatha-Yoga-Kurs in den Räumen der Kreisvolkshochschule, weitere Kurse beginnen am 13. Januar um 12.30 Uhr und um 13.45 Uhr (jeweils eine Stunde). Weitere Informationen zu allen Kursen gibt es unter 03935/2486 oder per E-Mail: kvhs@landkreis-stendal.de.