In Tangerhütte würden Stadträte mit dem Sitzungszimmer im Rathaus „fremdeln“, das sagte jetzt Bürgermeister Andreas Brohm. Aus Kostengründen und trotz eines zu Corona-Zeiten eingeführten Hygienekonzepts will die Verwaltung wieder regelmäßig enger zusammenrücken.

Tangerhütte - Die Corona-Zahlen steigen wieder an und auch die Grippe-Welle wird in den bevorstehenden Wintermonaten erwartet. In Tangerhütte will die Verwaltung trotzdem zusammenrücken – bei Ausschusssitzungen und Beratungen. Weil man Geld sparen will.