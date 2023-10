Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte - Tangerhütte wird vorerst keine Erhöhung der Umlage für das Tierheim in Stendal zahlen. Diese Entscheidung löste großen Unmut in der Stadtratssitzung am Mittwochabend aus, denn die Vertreter des Tierheimes sind schon seit Anfang des Jahres um Gespräche bemüht. Eine Tierfreundin kündigte an, Fundtiere künftig vor dem Rathaus aussetzen zu wollen.