Tangerhütte. - Der Landschaftspflegeverband Altmark/ Elb-Havel-Winkel mit Sitz in Tangerhütte organisiert im März mehrere Workshops unter dem Motto „Landschaft anpacken“. Gemeinsam mit Experten von der Hochschule Anhalt/Bernburg sind am Montag, 18. März, in Lüderitz, Käthen, Bismark und Bittkau Aktionen geplant, bei denen es um das Fördern der Artenvielfalt in der eigenen Umgebung geht.

Vorgesehen ist, standortentsprechende, artenreiche Wildblumenwiesen anzulegen und zu pflegen. Im Rahmen des Workshops werde es durch Experten von der Hochschule Anhalt in Bernburg allerhand Informationen über spezielle Wildblumen und -kräuter geben, die sich an die jeweiligen Standortbedingungen angepasst haben, informiert Detlef Braune vom Landschaftspflegeverband. Geplant sind die Aktionen ab 9 Uhr in Lüderitz (Treffpunkt Raiffeisen-Tankstelle), ab 11 Uhr in Käthen (Treffpunkt Tankstelle), ab 13 Uhr in Bismark (Kleingartenverein Holzhausener Straße) und um 16 Uhr in Bittkau (Ortseingang aus Richtung Tangerhütte).

Mitmachen kann jeder, der sich für Natur- und Landschaftsschutz interessiert. Es geht nicht nur um die Verschönerung der Ortschaften, sondern vor allem um die Steigerung der Biodiversität vor Ort. Die Teilnahme am Workshop „Landschaft anpacken“ ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, man freue sich über viele Mitstreiter, so Braune.