Ein Dorf wird Vorreiter in Sachen Umweltverträglichkeit: Das Landwirtschafts-Unternehmen Warnke Agrar bekommt als zweiter Betrieb in Cobbel ein Partnerschafts-Zertifikat des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe.

Cobbel. - Schon der zweite Betrieb im 200-Seelen-Ort Cobbel ist jetzt per Qualitätssiegel für Umweltverträglichkeit, Regionalität und Naturschutz ausgezeichnet worden. Das Dorf wird zum Vorreiter in Sachen Naturschutz. Die Warnke Agrar in Cobbel ist jetzt „Partner des Unesco-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe“. Nach dem Spargelhof Kalkofen ist die Warnke Agrar schon der zweite Betrieb in Cobbel, der sich einer solchen Zertifizierung gestellt und das Qualitätssiegel für umweltverträglichen Service, regionale Kreisläufe und Engagement für den Naturschutz erhalten hat.