Die Einwohner der Innenstadt in Tangerhütte scheinen an Probleme wie das Einbrechen und Absacken der vor vielen Jahrzehnten gebauten Straßen und Gehwege gewöhnt. Jetzt hat sich ein Loch in der Blumenstraße aufgetan, das Anwohner kaum verwundert.

Tangerhütte. - In Tangerhütte hat sich ein Loch im Boden aufgetan – in der Fahrbahn der Blumenstraße in der Innenstadt. Im Märchen ist so ein Loch der Eingang ins Wunderland, in Tangerhüttes Blumenstraße aber ist bisher zum Glück noch niemand spurlos darin verschwunden. Doch es scheint kein Einzelfall zu sein.