Tangerhütte. - Die Tangerhütter Gemeinschaftsschule ist Vorreiter für eine neue „Lernwelt Sachsen-Anhalt“. Der Auftakt für das gleichnamige Entwicklungsprojekt, das Formen des digitalen Lernens im Vergleich zwischen unterschiedlich unterrichteten Schülergruppen erkunden will, fand gestern mit Bildungsvertretern aus ganz Sachsen-Anhalt in Tangerhütte statt. Noch in diesem Schuljahr sollen drei weitere Schulen in das Lernwelt-Projekt starten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.