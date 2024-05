Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grieben. - Der Heimat- und Windmühlenverein in Grieben hat sich in letzter Zeit deutlich verjüngt. Das ist eine Entwicklung, die sich viele Vereine in der Region wünschen. Der neue, ebenfalls deutlich verjüngte Vorstand geht auch in Sachen Außenwirkung neue Wege.