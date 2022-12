Ukraine-Hilfe Nach 43 Wochen Ehrenamt: Weihnachtspause im Spendenlager in Tangerhütte

Seit zehn Monaten wird das Spendenlager für Geflüchtete aus der Ukraine in Tangerhütte ehrenamtlich betrieben. Unmengen an Möbeln und Hausrat wurden seitdem transportiert, sortiert und in dankbare Hände abgegeben. Jetzt machen die Helfer Pause. Am 20. Dezember wird zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.