Marco Radke bleibt Ortsbürgermeister in Weißewarte, Grit Kucziensky übernimmt in Schelldorf das Amt neu. Beide Räte sind allerdings nicht voll besetzt.

Weißewarte/Schelldorf. - Der erste Ortschaftsrat, der sich nach den Kommunalwahlen im Juni jetzt konstituierte, war der in Weißewarte. Dort wurde Ortsbürgermeister Marco Radke wiedergewählt, sein Stellvertreter für die nächsten Jahre wird Jörg Dangler sein, der diese Funktion auch in den vergangenen Jahren schon ausübte. „Bevor die Ortsbürgermeister gewählt wurden, hatte die konstituierende Sitzung des Stadtrates in Tangerhütte stattfinden müssen“, informiert das Büro des Bürgermeisters im Rathaus.