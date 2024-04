Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Fünf extrem trockenen Jahren folgte ein sehr feuchter Winter, in dem Keller etwa in Tangerhütte und Briest vollliefen in der Tangerniederung rund um Tangerhütte. Um einen Überblick über die Entwicklung des Wassers in der Region zu bekommen, hatten Bauausschuss und Ortschaftsrat in Tangerhütte den Geschäftsführer des Unterhaltungsverbands „Tanger“ eingeladen, und der fand deutliche Worte.