In der zweiten Einwohnerveranstaltung zum Ausbau des Ostkorridors der Deutschen Bahn in Tangerhütte rücken Lärmschutz und die zentrale Schranke in den Fokus.

Tangerhütte. - Die Bahn baut. So viel steht fest. Wann und was genau in Tangerhütte umgesetzt wird und was das für den zentralen Bahnübergang in der Stadt bedeutet, das interessiert Einwohner sehr. Gut 50 von ihnen waren bei einer zweiten öffentlichen Projektvorstellung des Vorhabens „Ostkorridor“ in Tangerhütte dabei.