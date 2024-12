Ausgefahrene Fläche am Friedhof in Tangerhütte wird bei einem Arbeitseinsatz mit Schotter aufgefüllt und befestigt. Die Stadt sah sich nicht zuständig.

Parkplatz am Friedhof im Kreis Stendal in Eigenregie aufgemöbelt

Arbeitseinsatz am Friedhof in Tangerhütte.

Tangerhütte. - Seit vielen Jahren wird der kleine Parkplatz am Tangerhütter Friedhof öffentlich genutzt. In der Vergangenheit hatte die Ortschaft Tangerhütte den auch immer wieder mal ausgebessert, wenn sich durch die Nutzung bei Trauerfällen und Friedhofsbesuchen die Löcher und Pfützen allzu sehr häuften. Nun war es wieder so weit, dass Fahrzeuge kaum noch unbeschadet auf die Fläche fahren konnten, weil sich tiefe Löcher gebildet hatten.