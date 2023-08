Die Schule startet wieder und mit ihr der morgendliche Schülerverkehr. Um Verkehrsteilnehmer für die Kinder im Straßenverkehr zu sensibilisieren, werden in und um Tangerhütte Banner mit Hinweisen ausgehängt.

Kathrin Spindler und Siegfried Bunk, Regionalbereichsbeamte der Polizei in Tangerhütte, hängen an den Schulstandorten Tangerhütte, Grieben und Lüderitz solche Banner auf, die Verkehrsteilnehmer für den Schulanfang und unaufmerksame Kinder sensibilisieren sollen.

Tangerhütte - Am Donnerstag, 17. August, beginnt das neue Schuljahr für Kinder und Jugendliche auch in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Weil diejenigen, die schon im Vorjahr zur Schule gingen, nach den langen Sommerferien oft besonders unaufmerksam sind, sensibilisiert die Polizei schon vor Schulbeginn.

Ganz besonders aber geht es ihnen bei der jährlichen Aktion um die Schulanfänger. Die neuen Erstklässler werden ab kommenden Montag jeden Tag in ihre Grundschulen in Tangerhütte, Lüderitz und Grieben gehen.

An den Tangerhütter Ortseingängen aus Richtung Uchtdorf, Schönwalde und Weißewarte (Baumarkt) wurden die großen, leuchtenden Banner aufgehängt, die jedes Jahr auf den Schulanfang hinweisen.

Die Regionalbereichsbeamten Kathrin Spindler und Siegfried Bunk brachten gestern auch in der Nähe der Grundschulen in Grieben und Lüderitz solche Banner an, die vom ADAC, der Unfallkasse oder der Landespolizei bereitgestellt wurden.

Neben der regelmäßigen Präsenz an der Tangerhütter Grundschule soll besonders dort, wo die meisten Kinder neu eingeschult werden, in den ersten Schulwochen wieder ein Augenmerk auf richtiges Verhalten im Straßenverkehr gelegt werden, berichten die Beamten.

Dazu werden Bunk und Spindler nicht nur Kinder und Eltern auf dem Schulweg ansprechen und bei Bedarf auch Schulwegbegehungen mit den Kindern vornehmen, sondern sie werden auch sogenannte „Eltern-Taxis“ im Auge behalten. Dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, ist nicht nur in Tangerhütte ein Thema.

Dort aber ist nicht nur die kleine Zufahrtsstraße zum Hofeingang ein Problem, sondern vor allem die widerrechtliche Einfahrt in den Bushaltestellenbereich. Obwohl die Durchfahrt dort für Pkw verboten ist, nutzen immer wieder Eltern diese Flächen zum Absetzen der Kinder und behindern so die zügige Abfertigung des Busverkehrs.

Kathrin Spindler und Siegfried Bunk werden auch auf diesen Bereich in den ersten Schulwochen wieder verstärkt ein Auge haben. Was sie sich aber vor allem wünschen, ist, dass die Kinder aller Klassenstufen jeden Tag gesund zur Schule und wieder nach Hause kommen.