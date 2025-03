Die Gerüchteküche kocht nach kurzfristiger Schließung des Verwaltungsgebäudes in Tangerhütte. Ein größerer Polizeieinsatz erregte Aufmerksamkeit. Was wirklich passiert ist.

Vor dem Rathaus in Tangerhütte zog in der Vorwoche ein 39-Jähriger augenscheinlich eine Pistole und löste damit einen größeren Polizeieinsatz aus. Zum Glück war es falscher Alarm.

Tangerhütte. - Nachdem in der Vorwoche das Rathaus in Tangerhütte an einem Sprechtag kurzfristig geschlossen war, kochte die Gerüchteküche vor Ort kräftig. Von einem Amokalarm im Rathaus war auch am Dienstag am Rande der Ortschaftsratssitzung die Rede. Was passiert ist.