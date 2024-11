Das Landesbildungszentrum in Tangerhütte wird stolze 50 Jahre alt. Schüler komponieren jetzt mit professioneller Unterstützung ein besonderes Lied dafür.

Max Heckel (rechts) mit Schülern des LBZ, die zusammen an der Schulhymne arbeiten. Im Hintergrund (von links) Frank Kotlorz (Förderverein), Schulleiterin Maria Just und Uta Johannes (Förderverein).

Tangerhütte. - Das Landesbildungszentrum in Tangerhütte wird im kommenden Jahr 50 Jahre alt. Ein besonderer Höhepunkt zum Jubiläumsfest im September soll die eigene Schulhymne sein. Dafür hat sich der Förderverein prominente Unterstützung geholt: Musiker Max Heckel (Nobody Knows) bringt Worte der Schüler mit Musik zusammen.