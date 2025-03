Jerchel. - Im kleinen Altmarkdorf Jerchel (Kreis Stendal) haben rund 50 fleißige Helfer mit angepackt, um das Dorfbild zu verschönern. Das „Heckendorf“ Jerchel, so der inoffizielle Name seit der Dorferneuerung in den 90er Jahren, hatte in den Vorjahren immer mehr seiner weitläufigen Buchsbaumhecken an den gefürchteten Buchsbaumzünsler verloren.

