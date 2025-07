Eines der letzten großen Breitensportfeste für Menschen mit Behinderung hat in den vergangenen Jahren ums Überleben gekämpft. Die Wurzeln des sportlichen Festivals im Kreis Stendal liegen noch in Vorwende-Zeiten.

Tangerhütte. - Nach dem 30-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr geht es für eines der letzten großen Breitensportfeste für Menschen mit Behinderung in die 31. Auflage. Und die startet nächste Woche in Tangerhütte. Rollstuhlfahrer in ganz Deutschland stehen in den Startlöchern.