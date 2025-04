Der neue Waschpark an der alten Araltankstelle in Tangerhütte ist fertig. Er bietet ohne Personal volle Auswahl für fast jeden Fahrzeugtyp.

Sauberes Auto dank Hightech und Vollautomatik an alter Tankstelle im Kreis Stendal

Jessica Bräsel bedient den Automaten für den neuen Waschpark in Tangerhütte. Sowohl die Zahlung als auch das Starten der Anlage finden an diesem Terminal statt.

Tangerhütte. - Der neue Waschpark in Tangerhütte ist fit für den Frühling. In den letzten Wochen war auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle in Tangerhütte (Straße der Jugend) dafür umgebaut worden.