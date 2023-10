Premiere für SV Eintracht Tangerhütte Schach: Kinder aus Tangerhütte lösen Ticket zur Deutschen Meisterschaft

Von einem kleinen Schachwunder spricht Trainer Gavin Güldenpfennig nach der Teilnahme seiner Tangerhütter Schützlinge an den Landesjugendmannschaftsmeisterschaften in Magdeburg. In einem hochdramatischen Turnier haben sich die U-10-Kinder erstmals einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften gesichert.