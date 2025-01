Ortsbügermeister Michael Grupe (rechts) konnte in den vergangenen Tagen die restlichen Sachspenden an die Brandopfer übergeben. Vater Wurad Redze‘epy freute sich besonders über das Kinderbett.

Uchtdorf. - Spielsachen, Kindermöbel, Kleidung und sogar Gummibärchen waren unter den Spenden, die nach dem Großbrand in Uchtdorf bei Ortsbürgermeister Michael Grupe aufgelaufen waren. Sie sollten der achtköpfigen Familie zugutekommen, die bei dem Brand am 23. November in der ehemaligen Pizzeria mitten in Uchtdorf ihr Zuhause verloren hatte. Kurz nach dem Brand war die Spendenbereitschaft hoch.