Nach Beschwerden über zu kleine Sitzungstische und Kritik an Neukäufen stehen in Tangerhütte wieder 40 Jahre alte Möbel bereit.

Stadtrat im Kreis Stendal kehrt an alte DDR-Tische zurück

Vor Sitzungsbeginn: Der Stadrat in Tangerhütte tagt jetzt wieder an den alten Kulturhaus-Tischen aus den 80er Jahren.

Tangerhütte. - Von Anfang an wurden die in diesem Jahr gekauften neuen Tische für Stadtratssitzungen in Tangerhütte kritisiert, weil sie für einige Ratsmitglieder zu klein waren. Stadträtin Edith Braun etwa hatte erklärt: „Wir sind zu dick!“ (für die Tische). Inzwischen ist man zu den alten Tischen zurückgekehrt, mit Gebrauchsspuren aus mehr als 40 Jahren Nutzung im Kulturhaus.