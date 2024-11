Es wird dunkel in Tangerhütte. Grund dafür ist die veraltete Straßenbeleuchtung. Immer wieder fallen Straßenlaternen um. Warum die Lampen im Stadtpark nicht ersetzt werden sollen.

Marode Straßenlaternen in Tangerhütte fallen immer wieder um

Tangerhütte. - Tangerhütte hat ein Problem mit der Beleuchtung. In der dunklen Jahreszeit rückt das wieder stärker in den Fokus. Immer wieder fallen Straßenlampen in Tangerhütte wegen Altersschwäche einfach um. Nicht alle werden ersetzt.