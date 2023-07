Sport im Verein SV Grieben (Altmark) hat einen Fanshop, der sich sehen lassen kann

530 Mitglieder hat der Sportverein SV Grieben 47 bei Tangerhütte. Sportler und Fans erkennt man gut an den vereinseigenen Farben blau und weiß und die gibt es im eigenen Fanshop auf fast Allem, was man im Alltag so braucht.