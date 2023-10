Zum vierten Mal in diesem Jahr wird der zentrale Bahnübergang in Tangerhütte dicht gemacht und das für eine ganze Woche. Das sorgt für Unmut bei Innenstadtgewerbetreibenden.

Der Bahnübergang in Tangerhütte war im April/Mai 2023 für drei Wochen gesperrt. Inzwischen soll es die vierte Sperrung für dieses Jahr geben.

Tangerhütte - Mehrfach war der zentrale Bahnübergang in Tangerhütte in diesem Jahr gesperrt – im Februar für eine ganze Woche, im April und Mai sogar für drei Wochen, dann noch einmal im Juli. Nun soll es schon wieder so weit sein und das sorgt für Ärger.