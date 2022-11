Griebener Carnevalsgesellschaft Tangerhütte - Narren arbeiten zwei Jahre Corona-Pause auf

Zwei Jahre lang sind Karnevalsveranstaltungen in der Region coronabedingt flachgefallen. Pünktlich zum heutigen Start in die fünfte Jahreszeit kündigt die Griebener Carnevalsgesellschaft (GCV) für 2023 eine Session mit neuen Höhepunkten an.