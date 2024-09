Die Stadtverwaltung in Tangerhütte will für die Partnerschaft zwischen Lüderitz (Altmark) und Lüderitz (Namibia) zusätzliches Personal, um Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft einzuhalten.

Vertreter aus Lüderitz (Namibia) waren bereits in der Altmark zu Gast, um ihre Partnerkommune kennenzulernen. Mit Andreas Brohm (rechts) und Edith Braun (vorne, 2. von rechts) stießen sie 2023 auf ihre Partnerschaft an.

Tangerhütte. - Das Rathaus in Tangerhütte will eine neue Personalstelle schaffen, die in Zusammenhang mit der Partnerschaft zwischen Lüderitz (Altmark) und Lüderitz (Namibia) steht. Durch eine 90-prozentige Förderung soll ein zusätzlicher Mitarbeiter damit beschäftigt werden, eine Nachhaltigkeitsstrategie für beide Kommunen zu entwickeln. Das ist Inhalt eines Beschlussvorschlages, dem der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zustimmen soll.