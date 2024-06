Marcus Graubner, Träger des Bundesverdienstkreuzes aus Tangerhütte, war 32 Jahre lang in der Kommunalpolitik aktiv – bis ihn seine angeborene Behinderung zum Kürzertreten zwang. Was er heute anderen rät.

Trotz Behinderung: 32 Jahre in der Politik der CDU im Kreis Stendal mitgemischt

Marcus Graubner mit seinem goldenen Löwen. Den hat er von seinen Parteifreunden in Tangerhütte bekommen – weil er in 32 Jahren Kommunalpolitik für viele Dinge gekämpft habe „wie ein Löwe“.

Tangerhütte. - Marcus Graubner (57) ist von Geburt an körperlich beeinträchtigt. Seine Behinderungen haben ihn nicht abgehalten, sich 32 Jahre lang in der Kommunalpolitik einzumischen. Er ist zu einem bekannten Gesicht der CDU im Süden des Kreises Stendal geworden. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande sagt, es sei Zeit für ihn, die Zügel loszulassen. Er rät jedoch jedem, der Probleme lösen möchte, sich zu engagieren.