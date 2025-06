Der vieldiskutierte Radweg der neuen Norma-Kreuzung in Tangerhütte wird nun doch nochmal umgebaut. Es hatte bereits zahlreiche Unfälle gegeben, bisher war die Verwaltung aber auf dem Standpunkt, es sei korrekt gebaut worden.

Die neue Kreuzung am Bahnhof in Tangerhütte: Wer hier im spitzen Winkel über den Bordstein fährt, der rutscht schnell mal weg. Verkehrsfachmann Werner Hartig misst nach - nicht nur der Bordstein ist höher als er sein sollte, auch das rote Pflaster bildet noch einmal eine Kante von einigen Millimetern.

Tangerhütte. - Es seien nun doch Bauarbeiten am wegen vieler Unfälle umstrittenen Radweg der neuen Norma-Kreuzung in Tangerhütte geplant, sagte Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) jetzt im Ortschaftsrat in Tangerhütte.