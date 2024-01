Problematische Auffahrt am Radweg Unfallquelle am Bahnhof von Tangerhütte: Kommt Bewegung in die Sache?

Die neue Radwegauffahrt am Bahnhof von Tangerhütte, an der es schon schwere Stürze gegeben hat, bleibt Thema. Stadträte hakten jetzt nach, weil es längst ein Gutachten geben sollte. Womöglich kommt Bewegung in die Sache.