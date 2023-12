Tangerhütte/VS. - Maria Just und Nando Lierath kennen und schätzen sich seit mehr als 25 Jahren, aber gemeinsam musiziert hatten sie zuvor nie. Das änderte sich, als sie sich im vergangenen Jahr wiederbegegneten. Und nun laden sie zu weihnachtlichen Soireen in verschiedene Kirchen ein.

Ihr musikalisches Rüstzeug erhielten die Beiden einst am Adam-Ileborgh-Haus in Stendal. Nach dem Abitur verlor man sich etwas aus den Augen.

Seit 2022 bilden die Freunde nun das Duo JuLie, dessen Name sich aus den Nachnamen der Protagonisten ableitet.

„Wenn nichts dazwischenkommt, treffen wir uns einmal wöchentlich zum Musikmachen. Jetzt, dachten wir, ist es an der Zeit, auch Dritte an unserer gemeinsamen Leidenschaft teilhaben zu lassen“, berichtet Maria Just.

Weihnachten zum Anlass genommen, werden die beiden Musiker in der Adventszeit an folgenden Orten in einer gut einstündigen Soirée zu erleben sein: am 7. Dezember in der Kirche zu Cobbel, am 14. Dezember in der Briester Gutskapelle, (Café am See geöffnet) und am 18. Dezember in der Schelldorfer Kirche.

Die Weihnachtskonzerte finden jeweils ab 17 Uhr statt. Neben bekannten Weihnachtsliedern erklingen Werke von Corelli, Händel, Bach und Franck. Der Eintritt ist frei.