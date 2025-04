Ein Spargel-Traditionsbetrieb in Cobbel (Kreis Stendal) stellt seine Produktion auf altmärkischem Boden um, weil die Kosten für Energie und Helfer immer weiter steigen. Selbsternten bleibt beim Spargel aber weiterhin beliebt.

Cobbel. - Der Spargelhof Kalkofen in Cobbel ist immer vorn dabei, wenn es um neue Wege in der Landwirtschaft geht. Nach Spargel- und Kartoffelselbsternte, Schneckenzucht und Kürbisfesten kommen jetzt die Wassermelonen in den Süden der Altmark.