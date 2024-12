Es gibt Kritik an Tangerhüttes Bürgermeister in Zusammenhang mit einer geschlossenen Kita – von Falschdarstellung ist unter Ratsmitgliedern die Rede. Wann kann wieder geöffnet werden und wer entscheidet eigentlich über eine Wiedereröffnung?

Die Kita „Tangerwichtel“ in Demker ist seit September geschlossen. Eltern und der Stadtrat in Tangerhütte sind damit nicht einverstanden.

Demker. - Die Kita in Demker soll so schnell wie möglich wieder geöffnet werden. Das hatte der Stadtrat Tangerhütte mit großer Mehrheit in einer Sondersitzung in der Vorwoche gefordert. Eine Pressemitteilung des Bürgermeisters mit dem Titel „Mehr Kinder und nicht mehr Kindergärten“ greift das Resümee dieser Sitzung aber mit keinem Wort auf und sorgte für Unverständnis bei den Mitgliedern des Stadtrates.