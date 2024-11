Eltern protestieren seit Monaten gegen die Schließung der Kita Demker (Kreis Stendal). Alle Stadtratsfraktionen fordern geschlossen die sofortige Wiedereröffnung der Einrichtung. Und doch wird es so schnell nicht gehen.

Eltern wie Lars Stremke (rechts) forderten in der Stadtratssitzung in Tangerhütte Antworten auf ihre Fragen.

Tangerhütte. - Die Emotionen kochten hoch im Sonderstadtrat zur Situation der Kita in Demker. Am Ende gab es eine klare Forderung an den Bürgermeister, den jetzigen Zustand sofort abzustellen, denn er habe eigenmächtig gehandelt, hieß es.