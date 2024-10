Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark will weitere Windkrafteignungsgebiete rund um Tangerhütte ausweisen.

Tangerhütte. - In der Altmark müssen nach Einführung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes durch den Bund mindestens 4.400 Hektar bis 2027 und weitere 1.900 Hektar bis 2032 als zusätzliche Windenergie-Eignungsflächen ausgewiesen werden. Daran arbeitet die Regionale Planungsgemeinschaft, wie Geschäftsführer Steffen Kunert jetzt im Stadtrat in Tangerhütte erklärte. Was das für die Region bedeutet, erklärte er vor Ort.