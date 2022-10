Demografischer Wandel Wohnungsnot in Großstädten - Abriss in Tangerhütte

Während dieser Tage in den großen Städten Wohnungen fehlen, um die Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen, wird im altmärkischen Tangerhütte abgerissen. 56 zentrale Wohnungen in einem 70er-Jahre-Wohnblock am Abenteuerspielplatz verschwinden bis Ende November – gefördert vom Land.