Tangerhütte Zentrale Straße gesperrt und keiner weiß Bescheid

Eine wichtige Straße in Tangerhütte ist seit Anfang der Woche voll gesperrt und das soll auch noch eine Weile so bleiben. Eine Information aus dem Rathaus gab es weder im Vorfeld noch in den vergangenen Tagen. Das sorgte für Schwierigkeiten unter anderem für den Busverkehr.