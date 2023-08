Biere - Die vielfältige Präsentation ostdeutscher Fahrzeuge und die bewegende Restaurationsgeschichte eines Trabant 601 machten diesen Tag in Biere zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit einer beeindruckenden Auswahl von 351 Fahrzeugen bot das IFA- & Ostmobiletreffen eine wahre Zeitreise durch die ostdeutsche Automobilhistorie. Vom eleganten Cadillac über den praktischen Framo, den charmanten Moskvich, das markante MZ-Motorrad bis hin zum unverwechselbaren ZT-Traktor – die Vielfalt der ausgestellten Fahrzeuge zeugte von der facettenreichen Welt der ostdeutschen Fahrzeugproduktion. Doch ein Fahrzeug hob sich durch seine besondere Geschichte hervor: Ein Trabant 601, der einst aufgegeben schien, aber durch die Leidenschaft und den Einsatz von Wilfried Beck zu neuem Leben erweckt wurde.

Eine Geheimmission in der Garage

Der Trabant 601, einst das meistgebaute Modell der DDR, stand vor einer ungewissen Zukunft, als er in den Besitz von Wilfried Beck gelangte. In einem Zustand, der kaum Hoffnung auf Wiederherstellung zu bieten schien - durchgerostet, gezeichnet von Löchern, der Motor und die Innenausstattung nahezu schrottreif. Doch Wilfried Beck ließ sich nicht abschrecken. Gemeinsam mit seinem Restauratorenfreund Martin Krusebauch begann er eine Reise der Herausforderungen und des Engagements.

Die Restauration des Trabants 601 war alles andere als einfach. Der Unterboden musste mehrfach geschweißt werden, wobei er sogar auf die Seite gelegt wurde, um die Arbeiten durchzuführen. Der Frostschutz wurde sorgfältig aufgetragen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Ersatzteile wurden über Jahre hinweg gesammelt und von allen erdenklichen Quellen bezogen. Die Herausforderungen schienen nie enden zu wollen, doch die Leidenschaft von Wilfried Beck und die Expertise von Martin Krusebauch führten letztendlich zum Triumph.

Ein Trabant mit neuem Glanz

Die Restaurationsarbeit zeigte ihre Früchte, als der Trabant 601 in neuem Glanz erstrahlte. Eine frische Lackierung in strahlendem Monsungelb, eine kunstvolle Kunstlederausstattung und sogar noch die Originalpapiere – dieser Trabant erzählte nicht nur von seiner eigenen Geschichte, sondern auch von der Geduld, dem Enthusiasmus und der Hingabe, die in jede einzelne Schraube geflossen waren. Mit 105000 Kilometern auf dem Tacho und einer Fahrzeuggeschichte, die über 15 Jahre zurückreicht, steht dieser Trabant als lebendiges Zeugnis einer Ära.

Wilfried Beck arbeitete im Verborgenen an seinem Trabant-Projekt, um seiner Frau eine Überraschung zu bereiten. In der Werkstatt seines Freundes Martin Krusebauch schraubte er, bis der Trabant schließlich in seiner ganzen Pracht wiedererstand. Eine Geste, die nicht nur für die Liebe zu Fahrzeugen, sondern auch für die Kraft der Freundschaft und des Engagements steht.

Wilfried Beck mit seinem Trabant 601, den er über Jahre hinweg mit seinem Freund Martin Krusebauch restaurierte. Foto: privat

Musikalische Begleitung für die Mobile

Die Veranstaltung wurde von den sanften Saxofonklängen Rainer Schulz' begleitet, der dem IFA- & Ostmobiletreffen eine besondere Note verlieh. Der Bierer Kulturverein nutzte die Gelegenheit, um allen Mitgliedern und Helfern sowie Unterstützern herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement zu danken. „Ohne diese Gemeinschaft wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen“, so Marko Gurr vom Kulturverein.

Das IFA- & Ostmobiletreffen in Biere wird also als weiterer Höhepunkt in der Geschichte der ostdeutschen Fahrzeugkultur, in Erinnerung bleiben. Die Vielfalt der Fahrzeuge, die Geschichten hinter den restaurierten Schätzen und die gemeinschaftliche Begeisterung machten den Tag also für Besucher und Liebhaber zu einem unvergesslichen Ereignis.

Der Bierer Kulturverein ist begeistert über die positive Resonanz und blickt motiviert auf das kommende Jahr. Während die Auspuffgeräusche allmählich verhallten, bleibt also die Vorfreude, wenn das IFA- & Ostmobiletreffen 2024 im Schein des 20. Jubiläum des Vereins in strahlendem Glanz gefeiert wird.