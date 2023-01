Umbau vom DDR-Konsum in Niegripp bei Burg zum modernen Treff im Dorf startet

Einst als Konsum geführt, befindet sich der alte Dorftreff in Niegripp bei Burg in der Hand vom Heimatverein. Der startet nun den Umbau zum Haus der Begegnungen.

Blick auf die Frontseite des Konsums in Niegripp (Jerichower Land) nach dessen Umbau. Der erste Bauabschnitts startet nun.

Burg - Das ambitionierte Projekt vom Umbau des früheren Dorfkonsums zu einem modernen Ort der Begegnungen in Niegripp bei Magdeburg ist keine Vision mehr. Nun geht es ganz fix. In der vergangenen Woche ist der Bau aus den 1970er Jahren eingerüstet worden. Jetzt starten laut Architektin Sina Stiebler die Bauarbeiten am Konsum. Dessen Besitzer, der Heimatverein Niegripp, hat Großes vor.