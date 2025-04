4. Benefizlauf in Wanzleben: So sieht die neue Strecke aus

Wanzleben. - Eigentlich sollte das Event ja in diesem Jahr ausfallen. Aber das blau-weiße Organisationsteam um Christine Nahrstedt hat in kürzester Zeit eine Veranstaltung vorbereitet, die noch dazu eine attraktive Strecke beinhaltet. Dabei geht es quasi rund um die historische Burg in Wanzleben. Was ist daran besonders?