Wanzleben/Oschersleben. - Das regnerische Wetter hat die Aktivitäten der Landwirte im Landkreis Börde in den zurückliegenden Tagen etwas ausgebremst. Aber eigentlich läuft die Ernte schon auf vollen Touren. Nach dem Regen geht es auf den Feldern wieder gehörig rund. Was aber ernten die Bauern in der Region so?

