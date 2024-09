Der Heimatverein Groß Rodensleben feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Das traditionelle Erntedankfest wird erneut das größte seiner Art in Mitteldeutschland.

Groß Rodensleben. - Schon im zurückliegenden Jahr hat die Veranstaltung in Groß Rodensleben alle bisherigen Maßstäbe gesprengt. Mehrere Tausend Besucher sind am Festwochenende in das Bördedorf gepilgert. Was wird beim Jubiläum alles angeboten?