Ganz Altenweddingen hat am Kantorberg den Beginn der Adventszeit gefeiert. Der Weihnachtmann macht in diesem Jahr zum ersten Mal seinen Job. Er kann sich aber auf die Erfahrung seines Engels verlassen.

Dichtes Gedränge herrscht am Abend beim Altenweddinger Weihnachtsmarkt am Kantorberg.

Altenweddingen - Seinen Weihnachtsmarkt feierte der Altenweddinger Heimatverein traditionell am Vorabend des ersten Advents am Kantorberg. Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende des Heimatvereins, Beate Gnotke, und Altenweddingens Ortsbürgermeister, Reinhard Schwarzenau (SPD), gab es auf der Bühne ein kleines Programm, unter anderem mit den Tanzkindern des Sportvereins 1889 Altenweddingen. Im Ferdinand-Döbbel-Haus las Märchenoma Erika Jahn für die kleinen Besucher Geschichten vor. Im Wohnzimmer des Döbbel-Hauses betreuten Sabine Buchmann und Ingelore Kranz eine Bastelstraße.

Am Anfang des Kantorbergs stand eine Bude mit süßen Überraschungen. Danach folgten ein Getränkestand, eine Bude mit Glühwein und Punsch, der Ausschank von Eierpunsch. Außerdem erwarteten die Besucher eine Gulaschkanone, Kakao, Waffeln, Liköre, Kinderspielzeug, Würstchen und Pommes.

Nachmittags kamen dann auch noch – wie aus dem Nichts – der Weihnachtsmann und sein Engel auf dem Weihnachtsmarkt am Kantorberg vorbei. Für die Mädchen und Jungen hatten sie kleine Überraschungen in ihren Säcken mitgebracht. Nick Bethge aus Altenweddingen spielte in diesem Jahr zum ersten Mal den Weihnachtsmann. „Ich bin schon ziemlich nervös“, verriet er, als er sich zusammen mit seinem Engel auf einem Parkplatz gleich um die Ecke umzog.

Gleich zu Beginn gönnt sich Horst Klotzbach am Stand des Heimatvereins mit Heiko und Simone Hampel einen Glühwein. Foto: Udo Mechenich

Dem Weihnachtsmann zur Seite stand am Kantorberg der Weihnachtsengel Engel Franziska Marozek. Sie überraschte schon das sechste Mal als Engel die Mädchen und Jungen auf dem Weihnachtsmarkt des Altenweddinger Heimatvereins. „Das macht mir einfach einen riesengroßen Spaß. So kann auch ich meinen ganz persönlichen Beitrag für unser schönes Fest hier in Altenweddingen leisten.“ Um 18 Uhr spielten die Trompeter auf. Gnotke: „Danach begann am Abend unser gemütliches Beisammensein, hier bei uns am Kantorberg, mit Spaß und Entspannung für die Erwachsenen.“ Als tolles Fest „für Groß und Klein“ beschreibt Altenweddingens Ortsbürgermeister Schwarzenau den Weihnachtsmarkt. „In diesem Jahr haben wir die große Freude, dass das Wetter termingenau heute mitspielt, und es ein wenig weihnachtlich schneit.“ Dem Altenweddinger Ratsmitglied Heiko Hampel und seiner Frau Simone machte „es einfach nur Spaß, am Stand des Heimatvereins Glühwein auszuschenken. Hier kommen wir mit den Menschen ins Gespräch, ganz zwanglos und komplett ohne Zeitdruck. Wir machen etwas für die Gemeinschaft. Das macht Spaß“, sagten die beiden mit einem Lachen im Gesicht.

Natürlich war auch der Präsident des Sportvereins 1889 Altenweddingen, Stefan Lipke, gleich zu Beginn am Kantorberg mit dabei: „Das stärkt den Zusammenhalt bei uns im Ort. Für viele ist es eine Tradition, so in die Adventszeit einzusteigen. Alle Vereine arbeiten hier zusammen. Das ist eine schöne Geschichte.“

Auch der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, Horst Klotzbach, betonte gegenüber der Redaktion der Volksstimme die Tradition des Weihnachtsmarkts: „Wir machen das schon über 20 Jahre. Die Menschen erwarten einfach, dass hier am Kantorberg etwas los ist. Wir beim Heimatverein sind so eine Truppe, die das möglich macht. Alle ziehen mit.“