Das Jobcenter in Wanzleben wird modernisiert. Die Arbeiten sind bald abgeschlossen.

Wanzleben l Die Modernisierungsarbeiten im Jobcenter Wanzleben sind fast abgeschlossen. Seit Juli 2019 wird hier der Eingangsbereich, in einer von mehreren Geschäftsstellen innerhalb des Landkreises Börde, neugestaltet. Im Mittelpunkt stehe dabei, eine freundliche und motivierende Umgebung für gute und individuelle Beratung zu schaffen.

„Durch die ermutigende Atmosphäre, wollen wir den Kunden bereits hier in Empfang nehmen. Wir sehen uns als Kümmerer und möchten daher das Thema Arbeit in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Marco Gravert, Geschäftsführer des Jobcenters Börde. „Unsere digitalen Angebote wollen wir durch ein Feedback-Terminal für unsere Kundinnen und Kunden auf der Wartefläche erweitern.“ Außerdem werde hier ein frei zugänglicher Kundenkopierer aufgestellt. „Dieser erspart zum einen Wartezeiten und schafft zum anderen mehr Zeit zur individuellen Beratung“, freut sich Gravert.

Neues Leitsystem

Farbige Elemente und ein neues Kundenleitsystem, zur besseren Orientierung innerhalb des Gebäudes, runden die Neugestaltung des Hauses ab.

Dass dies auch bei den Besuchern gut ankommt, davon berichtet Barbara Wagenschein, Mitarbeiterin des Jobcenters Wanzleben, „Ich erhalte am Auskunftstresen regelmäßig ein positives Feedback zur Neugestaltung. Besonders der Informationsbildschirm findet großes Interesse, da dieser neben aktuellen Veranstaltungen auch Stellenangebote aufzeigt.“

Weitere Arbeiten folgen noch

Den modern gestalteten Wartebereich mit Monitor und Platz für informative Flyer rund um das Thema Arbeit haben Marco Gravert und Mitarbeiter des Jobcenters beim Volksstimme-Vor-Ort-Termin in Augenschein genommen und für gut gelungen befunden. Dabei blickten sie schon einmal auf weitere anstehende Arbeiten voraus. So soll im Flurbereich auch noch der Fußboden erneuert werden. Die entsprechenden Arbeiten werden demnächst in Angriff genommen, versicherte der Geschäftsführer.