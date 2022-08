Ausbremsung an der Waldkoppel Wefensleben unwahrscheinlich

Ungefähr so könnte der Waldkoppelhang aussehen, wenn das Vorhaben umgesetzt wird. Insbesondere Anwohner – direkt links grenzt eine Wohnsiedlung an – möchten das verhindern.

Wefensleben - Dem Prozess des Einwohnerantrags folgend, steht im Gemeinderat am Donnerstag die abschließende Entscheidung in der Sache auf der Tagesordnung. Trotz der nochmals aufgerollten Diskussion in den vergangenen Wochen, in deren Rahmen eine Anhörung der Gegner einer gewerblichen Photovoltaikanlage auf dem Ackerstück „Waldkoppel“ stattfand, ist aber nicht mit einem revidierenden Beschluss zum Vorentwurf des Bebauungsplans zu rechnen, zumal die Gemeinde selbst nur über eine geringe Handhabe in der Angelegenheit verfügt.