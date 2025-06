Großbrand in der Prignitz: Ein altes Produktionsgebäude der Haferflockenfabrik in Karstädt bei Perleberg ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Die Avena Cerealien GmbH in Karstädt bei Perleberg ist in der Nacht vom 22. bis 23. Juni ist Brand geraten.

Karstädt - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist eine Produktionshalle der Haferflockenfabrik Avena Cerealien GmbH in Karstädt bei Perleberg niedergebrannt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord mittelt, ging der Alarm um 4.40 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Produktionsbereich der Fabrik in Vollbrand geraten. Die schwarzen Rauschwaden waren weithin zu sehen.

Die Löscharbeiten wurden erst am Dienstagmorgen gegen 8.35 Uhr beendet. Die Kriminaltechniker werden voraussichtlich am Dienstag Spuren sichern können. „Ein Statiker wurde durch die Firma beauftragt. In der Spitze waren ca. 130 Kameraden der Feuerwehr mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Straßenmeisterei, der Katastrophenschutz und das Umweltamt agierten vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Nord. Regionale und überregionale Medien berichten von zwei verletzten Personen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden derzeit auf einen mittleren achtstelligen Betrag, also auf mehrere zehn Millionen Euro.

Produktion von Haferflocken seit 1870

Seit 1870 werden im brandenburgischen Karstädt Haferflocken produziert, seit 2007 auf höchstem technischen und qualitativen Niveau, lässt das Unternehmen auf seiner Internetseite wissen. „Mit bestem Rohgetreide und modernster Verarbeitungstechnik garantiert Avena seit jeher eine überdurchschnittliche Qualität im Bereich Haferflocken und Cerealien. Avena gehört zu der Flechtorfer Mühlen Gruppe, die seit Generationen hochwertige Mühlenprodukte für das In- und Ausland produziert.“

In einem Interview mit rbb24 äußert Geschäftsführer Frank Plüschke, dass das Unternehmen an den Standort Karstädt und die Mitarbeiter glaubt. Die Mühle sei ordnungsgemäß versichert, weswegen er zuversichtlich sei, dass sie bald wieder produzieren kann.