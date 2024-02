Das Pilotprojekt der Zuckerfabrik Klein Wanzleben und des Arbeitskreises „Schule trifft Wirtschaft“ ist für den Bildungspreis nominiert. Die Entscheidung fällt in Berlin.

Betriebsleiterin Meike Kelz (von links), Bildungsministerin Eva Feußner (CDU), Stefanie Klemmt (IHK), Lars Wärmer und Moderator Tom Schachtschabel (beide Zuckerfabrik) beim Gespräch über den Azubi-Talk in der Zuckerfabrik Klein Wanzleben.

Wanzleben/Oschersleben. - Der Azubi-Talk der Zuckerfabrik in Klein Wanzleben steht in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Erstmals soll er kreisweit für alle Schulen in der Börde angeboten werden. Zudem ist das Pilotprojekt für das Finale des IHK-Bildungspreises nominiert.