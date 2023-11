Bahrendorf - Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, und der Heimatverein Bahrendorf schaut auf ein positives zurück. Begonnen wurde am 5. Januar mit dem Neujahrsgrillen, was nach der besinnlichen Zeit immer ein Höhepunkt im Sülzetal ist. Dann hat der Heimatverein auch eine gute Alternative zum Osterfeuer gefunden. Was in anderen Orten im Sülzetal schon Gang und Gebe ist, hat auch guten Anklang in Bahrendorf gefunden. Das Osterfeuer wurde zum ersten Mal auf dem Dorfplatz veranstaltet.

„Standesgemäß zum 1. Mai wurde dann der Maibaum aufgestellt. Der Höhepunkt des Jahres war wieder das Lichterfest. Es fand zum 19. Mal statt. An dieser Stelle möchte sich der Heimatverein bei all seinen Gästen sowie bei seinen Sponsoren bedanken, die zu dem Gelingen der Feiern beigetragen haben“, zieht Vereinsvorsitzender Carsten Loof Bilanz.

2004 entstand das erste Lichterfest, das seitdem immer am letzten Sonnabend im August stattfindet. „Wir wollten etwas machen, was keiner hat. Es ist jedes Mal immer super angekommen“, meint Loof.

Unterschiedlichste, aus Metallkonstruktionen bestehende Motive werden seither beim Lichterfest im Dunkeln durch Teelichter und LED-Leuchten illuminiert und beeindrucken die Besucher der Veranstaltung.

Einen Wermutstropfen muss der Heimatverein dann zum Ende des Jahres doch noch verzeichnen. „Seit Jahren haben wir immer zum Weihnachtsfest den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz aufgestellt, mittlerweile muss man besser sagen aufgebaut. Dieses Jahr wird der Baum leider in seinen Einzelteilen im Lager verbleiben. Anfang September hat der Heimatverein eine Standfestigkeit des Stammes durchführen lassen, bei der festgestellt wurde, dass diese nicht mehr gewährleistet ist“, sagt Carsten Loof.

So hat sich der Verein nun um einen neuen Stamm gekümmert, der aber leider noch nicht geliefert wurde. Aus diesem Grund wird es in diesem Jahr nur eine kleine Version auf dem Dorfplatz geben. Standardgemäß wird auch dieser Baum am 1. Advent ab 17 Uhr erleuchten. „Zum Maibaumstellen sind wir aber guter Hoffnung, dass der neue Stamm aufgestellt ist und der Maikranz seinen Platz finden wird“, meint Loof. Der Heimatverein der zurzeit aus 22 aktiven und einem passiven Mitglied besteht, sieht nun mit Vorfreude bereits dem traditionellen Neujahrsgrillen entgegen, das am 5. Januar ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz stattfindet.